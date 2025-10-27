Международный фестиваль „Осенняя лира“ завершится в Петрозаводске

30 октября на сцене Карельской филармонии выступит Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением народного артиста России Александра Рудина (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Гастролей легендарного оркестра Musica viva Петрозаводск ждал более тридцати лет. Концертные планы коллектива и Карельской филармонии никак не пересекались. 2025 год подарил меломанам возможность наконец услышать оркестр Musica viva во главе с его дирижёром, народным артистом России Александром Рудиным, который в рамках концерта выйдет на сцену и как солист (виолончель).

Гастроли оркестра в Карелии стали возможными благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Они проходят в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Коллектив отметил свой 47-й день рождения. За годы славной истории оркестр Musica viva стал постоянным участником множества международных фестивалей, среди которых знаменитый La folle journee («Безумные дни») во французском городе Нанте. Оркестр гастролировал в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Испании, Бельгии, Японии, Латвии, Чехии, Словении, Финляндии, Турции, Индии, на Тайване.

В области звукозаписи оркестром выпущено несколько десятков дисков на различных фирмах. Золотой коллекцией можно назвать записи оркестра с маэстро Александром Рудиным в качестве солиста.

1 января 2025 года в отечественный кинопрокат вышел приключенческий сказочный фильм «Финист. Первый богатырь», который за первые девять дней проката собрал более двух миллиардов рублей. Музыку к картине записал оркестр Musica viva.

В течение последнего десятилетия Musica Viva успешно осуществляет крупные проекты — оперы в концертном исполнении и оратории с участием выдающихся зарубежных певцов и дирижёров, многие из которых прозвучали в России впервые.

Исполнители: Московский камерный оркестр Musica viva, дирижёр и солист – народный артист России Александр Рудин.

В программе:

В. А. Моцарт – Серенада №6, ре мажор (Serenata Notturna);

К. Ф. Э Бах — Концерт для виолончели, струнных и бассо континуо, Ля-мажор;

Н. Мясковский – Симфониетта №1.

Начало в 19:00. 6+

Действует «Пушкинская карта».

Билеты можно приобрести на сайте.

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