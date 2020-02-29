Метель и гололед: первого марта зима ненадолго вернется в Карелию

Завтра, 1 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет без существенных осадков, днем небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -9-11, днем от -2 до 0.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие, на юго-западе умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -7-12, местами по северным районам -11, -16, местами до -22, днем -1-6, по северным районам до -10, на юго-западе до +2.

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в марте 2020 года. Долгосрочный прогноз на первый весенний месяц в Карелии читайте здесь.