Местами в Карелии в пятницу ожидаются умеренные снегопады

Завтра, 3 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -5, -7°С, днем -3,-5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха -5, -10°С, местами до -13°С, днем -3, -8°С, местами до -11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-10, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -4-6, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -3-5, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»