Местами в Карелии подморозит до минус 16 градусов

В Петрозаводске в воскресенье переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица, предупредили в региональном гидрометцентре. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью -5, -7, днем -3, -5. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии также переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -16, днем -3, -8.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -7, днем -4;

В Кондопоге ночью -6, днем -3;

В Медвежьегорске ночью -7, днем -5;

В Олонце ночью -7, днем -4;

В Пудоже ночью -10, днем -6;

В Сегеже ночью -7, днем -4;

В Сортавале ночью -5, днем -3;

В Суоярви ночью -7, днем -5. // фото: unsplash.com