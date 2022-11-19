19 ноября 2022, 16:57
Местами в Карелии подморозит до минус 16 градусов
В воскресенье на дорогах скользко, предупредили синоптики
В Петрозаводске в воскресенье переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица, предупредили в региональном гидрометцентре. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью -5, -7, днем -3, -5. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии также переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -16, днем -3, -8.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -7, днем -4;
В Кондопоге ночью -6, днем -3;
В Медвежьегорске ночью -7, днем -5;
В Олонце ночью -7, днем -4;
В Пудоже ночью -10, днем -6;
В Сегеже ночью -7, днем -4;
В Сортавале ночью -5, днем -3;
В Суоярви ночью -7, днем -5. // фото: unsplash.com