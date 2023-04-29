МЧС распространяет предупреждение о непогоде в Карелии

В Карелию идет непогода. Соответствующее предупреждение распространяет МЧС по РК.

Так, с 9 утра 30 апреля в некоторых районах республики ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. Под действие неблагоприятного явления попадут Петрозаводск, Суоярвский округ, а также Кондопожский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский районы.

Жителям и гостям Карелии рекомендуют не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к повисшим проводам, не оставлять транспорт вблизи от слабо закрепленных конструкций. Людей просят ограничить движение по пешеходным подвесным мостам, использование личного транспорта и нахождение детей на улице. // Фото: unsplash.com