22 июня 2021, 10:06
МЧС распространило экстренное предупреждение из-за гроз и ливней
Сегодня во второй половине дня на северные районы Карелии обрушатся сильные дожди
МЧС Карелии распространило экстренное предупреждение. Во второй половине дня в ряде районов пройдут ливни.
По информации карельского ЦГМС, 22 июня, начиная с 15-18 часов, местами, преимущественно по северным районам Карелии, ожидаются ливни, грозы. При грозах ветер усилится до 15-17 м/с.
Погода испортится в Костомукше, Беломорском, Калевальском, Кемском и Лоухском районах. (фото taganrogprav.ru)