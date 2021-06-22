МЧС распространило экстренное предупреждение из-за гроз и ливней

МЧС Карелии распространило экстренное предупреждение. Во второй половине дня в ряде районов пройдут ливни.

По информации карельского ЦГМС, 22 июня, начиная с 15-18 часов, местами, преимущественно по северным районам Карелии, ожидаются ливни, грозы. При грозах ветер усилится до 15-17 м/с.

Погода испортится в Костомукше, Беломорском, Калевальском, Кемском и Лоухском районах. (фото taganrogprav.ru)