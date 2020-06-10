Масочный режим сохраняется во всех регионах страны

Во всех регионах страны, вне зависимости от действующих в настоящее время на их территории ограничений, все еще сохраняется масочный режим. Такое заявления сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает телеканал «Звезда».

Специалист заметила, что на сегодняшний день, когда специального средства, способного защитить от заражения коронавирусной инфекцией, такого как одобренная вакцина, еще не существует, крайне важно самостоятельно беречь свое здоровье. Для обеспечения собственной безопасности, по убеждению Поповой, необходимо следовать всем противоэпидемическим рекомендациям.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения гражданам России посоветовали продолжать носить защитные маски в местах скопления людей. В ВОЗ отметили, что населению, входящему в группу риска, необходимо иметь не тканевые маски, а медицинские.