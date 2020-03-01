01 марта 2020, 18:06
Масленичное чучело сожгли в Петрозаводске
Сотни петрозаводчан собрались на городской площади, чтобы наесться блинов и посмотреть на выступление «Балаган Лимитед»
Фото: Марина Коновалова
Народное гуляние «Широкая Масленица - 2020» завершилось в столице Карелии традиционным сжиганием символа зимы - масленичного чучела. Сотни горожан и гостей Петрозаводска собрались на площади Кирова, чтобы посмотреть на огненное действо.
Ранее горожане понаблюдали за приготовлением двухметрового блина-рекордсмена. Сегодня, 1 марта, в Петрозаводске устанавливали новый рекорд России необычным кулинарным шедевром. Чтобы перевернуть «царь-блин», повару и его помощникам понадобилась гигантская скалка.
Видео приготовления двухметрового лакомства можно посмотреть здесь.
Корреспондент портала «Петрозаводск говорит» присоединился к масштабному гулянию на площади Кирова. Главное событие дня - в нашем фоторепортаже.