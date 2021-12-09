Машина подвела пудожанина на трассе, на подмогу пришел экипаж ДПС

Житель Карелии поблагодарил сотрудников ДПС за помощь. Старший сержант Сергей Павловский и лейтенант Антон Шатило помогли пудожанину в трудной ситуации, сообщили в пресс-центре МВД.

7 декабря мужчина ехал на машине по федеральной трассе. Внезапно мотор заглох, автомобиль «встал» посередине дороги и мешал другим машинам на оживленном участке. Поблизости оказались полицейские. Один из них организовал бесперебойное движение транспорта, а второй - помог устранить неисправность.

«Я мог простоять на дороге не один час, - рассказал житель Пудожа. - Инспекторы очень быстро помогли мне справиться с проблемой, за что хочу от всей души сказать им спасибо». (фото пресс-центр МВД по РК)