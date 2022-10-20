Малыши города Кемь стали участниками I Детской олимпиады

Спортивный зал МБОУ СОШ №1 радушно распахнул свои двери для участников и гостей веселого семейного физкультурного мероприятия.

Побороться за звание маленького чемпиона пришли более 50 юных спортсменов в возрасте от 6 месяцев до 7 лет (включительно).

Дети при поддержке и активном участии родителей соревновались в скорости и ловкости при прохождении заданных дистанций и преодолении необходимых препятствий.

Малыши приняли участие в трех спортивных дисциплинах Детской Олимпиады:

- "Марафон ползунков" - соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 11 месяцев,

- "Забег ходунков" - соревнование по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев,

- «Полоса препятствий» - соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 7 лет 11 месяцев.

Организаторами мероприятия выступили Детское спортивное движение "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего") и Центр культуры и спорта г. Кемь при содействии Администрации Кемского муниципального района.

Мероприятие проводилось с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Детская Олимпиада стартовала с «Марафона ползунков» - самой милой и веселой спортивной дисциплины мероприятия. Юные спортсмены соревновались в скоростном ползании на дистанцию 5 метров.

Самой юной участницей забега стала Губар Ева, которой недавно исполнилось 7 месяцев. Подбадриваемая возгласами и улыбками болельщиков, она задорно преодолела заданную дистанцию, заработав в результате первую в своей жизни настоящую медаль.

Дети постарше в возрасте от 10 месяцев до 3-х лет должны были самостоятельно пробежать регламентированную дистанцию в дисциплине «Забег ходунков». Судьи определяли самых быстрых малышей на дистанции 7 метров, а участникам самой старшей возрастной группы необходимо было пробежать двойную дистанцию - туда и обратно. Многие из них показали себя настоящими спортсменами, продемонстрировав целеустремленность и высокие скоростные качества.

Самой массовой дисциплиной Олимпиады стала «Полоса препятствий». Малыши в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) преодолевали заданную дистанцию и выполняли различные задания на пути к финишу. Соревнование прошло азартно и динамично, вызвав радость и восторг участников.

Победители соревнований взошли на пьедестал и были торжественно награждены кубками, медалями, грамотами и замечательными призами, как самые настоящие спортсмены. А каждый маленький участник Детской Олимпиады получил диплом, небольшой подарок и любимый многими детьми воздушный шарик.

В финале соревнований родители маленьких участников выразили пожелание организаторам сделать проведение Детской олимпиады «Маленький чемпион» в городе Кемь ежегодным мероприятием.

Спортивный семейный праздник прошел весело и активно, зарядив бодростью и позитивом участников и зрителей. Маленькие спортсмены получили возможность не только посоревноваться и получить первую в своей жизни настоящую медаль, но и провести время вместе со своей семьей с пользой для здоровья.