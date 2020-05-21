21 мая 2020, 21:24
Малышева назвала витамин для профилактики СOVID-19
По мнению теледоктора, нехватка в организме витамина D - серьезная угроза здоровью
Популярная телеведущая Елена Малышева назвала, важный, по ее мнению, витамин для россиян.
Как считает доктор медицинских наук, недостаток витамина D может стать серьезной угрозой для здоровья. По ее словам, этот витамин влияет на кости, работу сердца, память и иммунную систему, пишет «Лента.ру» со ссылкой на ее «Инстаграм».
«Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи [лимфоцитов] с коронавирусной инфекцией»,
- говорится в сообщении теледоктора.
Получить суточную норму этого витамина можно, по словам Малышевой, употребив четыре грамма печени трески или 100 граммов селедки.