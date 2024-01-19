«Малые» проблемы вышли на уровень большой политики

Текст: Андрей Мазуровский

16 января Президент РФ Владимир Путин встретился с главами муниципалитетов российских регионов. Прошло действительно очень важное и значимое для нашей страны мероприятие, посвященное проблемам малой родины. Заметьте: не проблемам столиц, а проблемам малых городов, деревень сел. И эти «малые» проблемы, наконец-то, были выведены на уровень большой политики. Значимость этого мероприятия обозначил и сам Президент: развитие регионов, их процветание – это путь общенационального развития.

На встрече обсуждались механизмы достижения целей развития муниципалитетов: создание профессионального кадрового резерва в регионах. По-моему, это очень важный вопрос для обсуждения, ведь кадры должны быть выбраны только из местных жителей, хорошо знающих свой регион и его проблемы.

Говорили о профилактической работе надзорных органов, а не о бездумном применении штрафных санкций.

Говорили о необходимости программ по развитию сел, повышению престижа профессии госслужащего в районах. И это прекрасно. Ведь, я уверен, престиж госслужащего должен определяться морально-этическими качествами человека, его готовностью прийти на помощь людям в любое время. И это очень болезненная тема для Карелии.

Обсуждали вопросы необходимого финансирования для развития территорий, выстраивание новых жизненных приоритетов в непростых реалиях нашей страны.

Путин озвучил один из таких новых приоритетов, очень важных для жителей нашей республики, для СМИ. Президент четко обозначил роль СМИ и роль каждого человека в формировании повестки развития своей малой родины, а значит всей страны. На форуме речь шла о восприятии нашей властью критики ее действий.

Это поистине исторический момент: ведь мы, работники сферы информации, всегда ратовали за открытость, публичность, объективность в освещении тех или иных проблем региона. Всегда хотели открытого и конструктивного диалога с властью, чтобы решать совместно задачи и проблемы в республике.

Взаимодействие населения, СМИ и органов местного самоуправления, по мнению президента, является важным условием эффективного функционирования власти в регионе. Власть должна быть публична, открыта к обоснованной критике со стороны населения и СМИ.

И это одно из главных условий процветания наших регионов. Это то, что необходимо стране, как воздух: власть с помощью СМИ не только информирует о своей деятельности и проводимой политике, но и получает обратную реакцию населения. И это – ценный материал для власти. Это возможность анализа своей работы, работы над ошибками, исправления перегибов.

Мне кажется, что если каждый государственный и муниципальный служащий Карелии скачает эти слова Путина себе на смартфон и будет периодически их переслушивать, многое в нашей жизни изменится. // Фото: master1305 / Freepik