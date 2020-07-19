19 июля 2020, 11:48
Общество

Малоимущие семьи с задержкой получают «путинские» выплаты на детей

Органы соцзащиты Карелии только приступили к обработке заявлений, поданных в июне

В Карелии систематически не соблюдаются сроки «путинских» выплат на детей от 3 до 7 лет, которые полагаются малоимущим семьям. Об этом нам сообщают наши читатели.

Спустя месяцы после сбора необходимых документов и подачи заявления люди так и не получают ни денег, ни даже ответа – ни положительного, ни отрицательного.

Как нам стало известно, органы социальной защиты Карелии на данный момент  справились с обработкой только тех заявлений, которые были поданы в мае, и приступили к обработке июньских заявлений. Почему работа идет так медленно? Подробности – в нашем материале.

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Карелия
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новости Карелии
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