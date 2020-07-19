Депутаты Госдумы предлагают реформировать транспортный налог

Автомобилистов надо освободить от транспортного налога при простое машины более полугода. С такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщил РИА Новости.

В своем обращении депутат отметил, что сейчас размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации машины. Владелец по разным причинам может долго не использовать автомобиль: например, при длительном ремонте или переезде в другой регион. Но и в таком случае он обязан платить транспортный налог в полном размере.

В связи с этим предлагается предоставить право «на временное приостановление регистрации транспортного средства» тем, кто планирует определенное время не использовать личный автомобиль. Срок такой приостановки должен составлять не менее шести месяцев, номера следует сдавать на хранение в ГИБДД, а от уплаты транспортного налога за это время автовладелец освобождается. Однако если при временной приостановке регистрации он все же будет ездить на машине, то на этот случай следует предусмотреть санкции, считает Федоров.

Ранее другой депутат Госдумы, Василий Власов, предлагал снизить транспортный налог за этот год на 25 процентов. Речь идет о регионах, где вводили режим повышенной готовности. По словам Власова, в условиях пандемии коронавируса подавляющее большинство россиян вынуждены были провести дома больше месяца и, соответственно, не пользовались автомобилями.