В Карелии держится теплая летняя погода

В Петрозаводске 19 июля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +24, +26.

В целом по Карелии прогнозируется переменная облачность без осадков, ветер переменный слабый. Температура ночью +10, +15, местами до +6. Днем воздух прогреется до +22, +27.

По данным www.gismeteo.ru , в Костомукше в воскресенье будет малооблачно, температура +16, +24. В Сегеже малооблачно, небольшой дождь, температура +17, +24. В Сортавале ясно, температура +17, +24.