23 мая 2023, 09:33
Максима Антипова подозревают в растрате щебенки, подаренной району
В силовых структурах полагают, что чиновник использовал выделенный Медвежьегорскому району стройматериал для личных нужд
Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов мог использовать строительный материал, переданный благотворителями району, в личных целях. Такую версию силовиков представило издание «Карелия.Ньюс».
По версии оперативников, чиновник мог вывезти на принадлежащий его семье участок более 40 машин (не менее 800 тонн) щебня разной фракции. В отношении Антипова возбуждено уголовное дело о растрате.
Его должны доставить в Петрозаводск для избрания меры пресечения. // фото со страницы ВК