Максима Антипова подозревают в растрате щебенки, подаренной району

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов мог использовать строительный материал, переданный благотворителями району, в личных целях. Такую версию силовиков представило издание «Карелия.Ньюс».

По версии оперативников, чиновник мог вывезти на принадлежащий его семье участок более 40 машин (не менее 800 тонн) щебня разной фракции. В отношении Антипова возбуждено уголовное дело о растрате.

Его должны доставить в Петрозаводск для избрания меры пресечения. // фото со страницы ВК