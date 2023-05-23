23 мая 2023, 09:33
Происшествия

Максима Антипова подозревают в растрате щебенки, подаренной району

В силовых структурах полагают, что чиновник использовал выделенный Медвежьегорскому району стройматериал для личных нужд

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов мог использовать строительный материал, переданный благотворителями району, в личных целях. Такую версию силовиков представило издание «Карелия.Ньюс».

По версии оперативников, чиновник мог вывезти на принадлежащий его семье участок более 40 машин (не менее 800 тонн) щебня разной фракции. В отношении Антипова возбуждено уголовное дело о растрате.

Его должны доставить в Петрозаводск для избрания меры пресечения. // фото со страницы ВК

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Метки: 
Максим Антипов
растрата
строительный материал
щебень
Медвежьегорский район
новости Карелии