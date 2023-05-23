23 мая 2023, 09:01
СМИ: Задержан глава администрации Медвежьегорского района
В отношении Максима Антипова возбуждено уголовное дело
Максим Антипов стал фигурантом уголовного дела, сообщает «МК в Карелии» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
Вечером 22 мая в администрацию Медвежьегорского района пришла полиция. Главу районной администрации подозревают в растрате. Меру пресечения для чиновника изберет суд.
Антипов возглавил Медвежьегорский район в 2020 году. До этого он занимался спортом, достиг больших высот, впоследствии ушел в политику.