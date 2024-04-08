Магистры музыкальной магии приглашаются в Филармонию

14 апреля в Карельской филармонии состоится концерт «Представь себе», заключительный в детском абонементе «Музыкальный Хогвардс. Тайны симфонического оркестра»(6+)

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Проводником в удивительный мир симфонической музыки, полный загадок и тайн, станет симфонический оркестр Карельской филармонии, дирижёр Су Юнци (Китай). Каждая встреча с инструментами оркестра дарит юным меломанам новые знакомства и возможность с лёгкостью постигать сложный музыкальный язык. Ребятам можно будет посидеть рядом с артистами и даже поиграть на музыкальных инструментах.

Девчонки и мальчишки узнают, может ли композитор выступить в роли художника и создать картину с помощью музыкальных красок? 14 апреля в исполнении симфонического оркестра будет звучать цикл Модеста Мусоргского «Картинки с выставки» в оркестровке Морса Равеля. Это одно из самых ярких музыкальных произведений, подчёркивающих тесную связь между двумя видами искусства – живописью и музыкой.

А ещё на концерте «Представь себе» будут подведены итоги выполнения юными зрителями домашних заданий, полученных в течение концертного сезона: весь год ребята присылали рисунки, авторы лучших из которых будут награждены дипломами, подарками и шляпами магистров музыкальной магии.

Начало в 12:00 в Большом зале филармонии.(6+)

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