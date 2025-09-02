02 сентября 2025, 18:03
Магазин демонтируют в Петрозаводске

Продуктовый ларек демонтируют на Древлянке
продуктовый ларек
Фото: администрация Петрозаводского округа

На Древлянке был незаконно установлен продуктовый ларек. Администрация Петрозаводска предупредила об его демонтаже в начале октября этого года.

Речь идет о продуктовом ларьке, который находится по адресу Лососинское шоссе в районе дома №22. С 6 по 10 октября его демонтируют, так как павильон находится на земельном участке незаконно.

Ранее в Петрозаводске начали искать воровку, которая украла из магазина 20 пачек сливочного масла. 

