Лыжную базу в Кондопоге ожидает капитальный ремонт

Внесенные сегодня поправки в бюджет республики предусматривают увеличение финансирования социальных и инвестиционных проектов на 7,5 млрд рублей. Порядка 68 млн из этой суммы власти планируют направить на ремонт и обновление материально-технической базы спортивных школ Карелии. Как отметил глава региона, эти средства позволят провести необходимые работы для получения лицензии на образовательную деятельность.

Преображение ожидает лыжную базу в Кондопоге, принадлежащую спортшколе олимпийского резерва имени А. П. Шелгачева. Для приведения объекта в нормативное состояние необходимо восстановить водоснабжение, отремонтировать помещения, туалеты, кровлю здания. В замене нуждаются окна и двери. На эти цели выделят около 9 млн рублей.

«Здесь мы проведем серьезный ремонт, сделаем всё по-максимуму. Нужно уже в этом году завершить работы и получить все необходимые лицензии. Также мы договорились, что в следующие два года обязательно найдем средства и на модернизацию с полным освещением лыжной трассы», - пообещал Артур Парфенчиков.

Он также отметил, что власти профинансируют работы по приведению в нормативное состояние спортивных учреждений в Петрозаводске, Медвежьегорске, Суоярви и в поселке Лоухи. Фото: gov.karelia.ru