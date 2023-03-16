Лыжники закроют сезон соревнованиями на Кургане

1 и 2 апреля на Кургане в Петрозаводске пройдет фестиваль «Закрытие зимнего сезона», сообщается в группе «Спорт-норма жизни Карелия».

Встать на лыжи в эти дни приглашают всех любителей активного образа жизни. В субботу состоится индивидуальная гонка свободным стилем, а в воскресенье масс-старт. Состязания начнутся в 11:00.

Для участия необходимо направить заявку, сделать это можно до 31 марта по почте: marina-logvinec@yandex.ru. // фото pxhere.com