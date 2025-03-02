Лыжники ругаются на велосипедистов, которые портят трассу «Фонтаны»

Когда-то лыжникам на Кургане мешали саночники и дети с ледянками, теперь трассу «Фонтаны» не могут поделить с велосипедистами.

И те, и другие любят проводить время на свежем воздухе. Трасса «Фонтаны» широкая, вдобавок освещена. Там гуляют взрослые, дети, берут на прогулку питомцев. Но трассу все равно делят.

В паблике «Зимние фонтаны Петрозаводск»пожаловались на велосипедистов, которые испортили трассу в ночь на 2 марта.

«Кому масленица, а кому теперь работы на неделю. Сегодня ночью велосипедисты испортили всю трассу по большому кругу»,

- негодуют в сообществе.

Там же появилась и угроза, что велосипедистам начнут ломать велосипеды. В комментариях велосипедистов обозвали «нелюдями», «гадами» и заключили, что никакому колесному транспорту не место на лыжной трассе.

Ранее в планах городских властей было желание превратить трассу в круглогодичную и удобную для любителей разных видов спорта. Предполагалось, что на трассе будет часть для пешеходов и велосипедистов.

Но, судя по всему, ужиться на лыжне любители разных активностей вряд ли смогут.