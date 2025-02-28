Команда «Хорс Карелия» пропустила семь шайб в Ярославле

Кондопожская команда «Хорс Карелия» в пятницу проводила свой очередной матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В Ярославле наши хоккеисты встречались с одним из лидеров сезона - командой «Локо».

Серьезной борьбы в поединке не получилось. Хозяева забросили две шайбы в первом периоде, три во втором и еще две в третьем. Ответить на это гости не смогли. Итоговый результат - 7:0 в пользу «Локо».

Команда «Хорс Карелия» остается на 37-м месте в турнирной таблице МХЛ. В 49 матчах наши земляки одержали всего четыре победы. Впереди у кондопожан выездная серия игр на Дальнем Востоке, которой они завершат этот сезон.

Напомним, со следующего сезона карельская команда будет выступать под названием «Динамо Карелия».