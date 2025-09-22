22 сентября 2025, 08:11
Люди погибли при атаке БПЛА на санаторий в Крыму
Крым подвергся нападению беспилотников минувшей ночью
В ночь на 22 сентября Крым подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.
По данным чиновника, обломки БПЛА упали на территории санатория «Форос», а также на здание школы в одноименном поселке. В результате атаки погибли три человека, еще 16 человек пострадали.
Аксенов поручил оказать всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавшим людям.
