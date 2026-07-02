Любимые и теплые мелодии из фильмов зазвучат в Карельской филармонии

6 декабря петрозаводчан приглашают на открытие абонемента «Музыка кино»

В рамках абонемента №5 на концерте, который носит название «Наше любимое кино» будут звучать мелодии и песни из кинофильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Мелодии белой ночи», «Мэри Поппинс, до свидания», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Чародеи», «Тот самый Мюнхгаузен», «Мой ласковый и нежный зверь», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сибирский цирюльник» и других известных и любимых картин.

Многие из нас воспитывались на старом добром отечественном кино. Советские фильмы навсегда остались для нас родными и тёплыми. Время, когда они снимались, по праву считается золотым веком отечественного кино.

Программа «Наше любимое кино» — прекрасная возможность вспомнить замечательные фильмы, крылатые фразы из них и популярные мелодии.

Исполнители: симфонический оркестр филармонии, дирижёр — Дмитрий Кольцов;

солисты: Алина Кардакова, Валентина Каменская, Александр Картушин, Андрей Господарёв

Начало в 19:00, 6+

Билеты можно приобрести здесь.

На правах рекламы. ГАУ РК "Карельская Госфилармония", ИНН 1001040248