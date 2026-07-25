Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Лёд тронулся!

13 июня по многочисленным просьбам зрителей Карельская филармония повторит музыкально-литературную композицию «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова на музыку Александра Зацепина и Геннадия Гладкова

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Можно смело утверждать, что все в России знают наизусть хоть одну фразу из этого романа: из словарного запаса Эллочки-людоедки в тридцать слов, из восклицаний горемычной «конкурирующей концессии» – отца Фёдора, из блестящих монологов Остапа Бендера. Редакторы называют ими рубрики в своих газетах, а политики вставляют в официальные речи.

Дуэт Ильфа и Петрова точно знал, как написать текст, который уже почти сто лет заставляет читателей смеяться от души.

Дуэт Александра Картушина и Натальи Мирошник представит персонажей этого блестящего авантюрного романа настолько ярко, что мы поверим, что они живут где-то по соседству.

Дуэт Михаила Тоцкого и оркестра «Онего» озвучит эту искрометную феерию музыкой Александра Зацепина и Геннадия Гладкова из любимых кинофильмов Леонида Гайдая и Марка Захарова.

Это будет легко, иронично и непременно поднимет настроение!

Исполнители:

Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий

Художественное слово и вокал: заслуженные артисты Карелии Александр Картушин и Наталья Мирошник

Начало в 19:00.6+. Действует «Пушкинская карта».

Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/dvenadtsat-stulev-13-06/

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