Лунный денежный календарь на июнь

Наконец-то на календаре лето. Ковидные ограничения стали менее строгими. Можно подумать и о поездке куда-нибудь в южную сторону. Но тут важно не забыть о контроле за своими расходами, чтобы не оказаться в долгах. Помочь правильно распорядиться своим бюджетом поможет наш традиционных денежный календарь, составленный с учетом влияния Луны и звезд.

Давать в долг: 14 июня.

14 июня. Не давать в долг: 4 июня.

4 июня. Брать в долг: 6, 10, 21, 27 июня.

6, 10, 21, 27 июня. Не брать в долг: 4, 20 июня.

4, 20 июня. Отдавать долги: 2, 14, 20 июня.

2, 14, 20 июня. Не отдавать долги: 4, 6 июня.

4, 6 июня. Пересчитывать деньги: 16, 29 июня.

16, 29 июня. Покупать кошелек: 10 июня.

10 июня. Покупать подарки: 2 июня.

2 июня. Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 9 июня.

9 июня. Подходящее время для крупных покупок: 22 июня.

22 июня. Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 27 июня.

Первая декада

1 июня. Коммерческая деятельность будет удачной, можно быстро продать даже залежалые товары.

2 июня. Отличный день чтобы вернуть свои долги. Благоприятное время, чтобы порадовать близких людей приятными подарочками и сюрпризами.

3 июня. Сегодняшний день рекомендовано посвятить полноценной работе, именно она поспособствует скорому обогащению и укреплению материального состояния.

4 июня. Сегодня неудачный день для любых финансовых операций. Лучше сделайте денежный оберег.

5 июня. Вы можете смело браться за новые начинания, которые приведут вас к финансовой независимости.

6 июня. Вы смело можете брать деньги в долг, вам будет очень легко их вернуть. Но не стоит никому одалживать, иначе ваши финансы перекочуют к одолжившему.

7 июня. Если имеется реальная возможность заработать хорошее финансовое сбережение, то отказываться от этого не стоит. Период хорошо подходит для спонсорской помощи, а также благотворительности. А вот к взятию кредитных обязательств, а также к вступлению в долговые связи рекомендовано относиться с максимальной осторожностью.

8 июня. Чтобы избавиться от материальных затруднений, нашепчите свои жалобы на текущую воду – она унесет проблемы.

9 июня. Звезды располагают к крупным инвестициям и вложениям. Можете открыть накопительный счет в банке.

10 июня. Стоит начинать любые дела, связанные с финансами. Можно искать новую работу, брать кредит, что-то продавать, не лишним будет и поменять кошелек.

Вторая декада

11 июня. Смело реализуйте свои планы. Вас ждет финансовый успех.

12 июня. Проведите обряд на щедрого начальника и прибавление заработной платы.

13 июня. Если сегодня вы хорошо поработаете, возможно прибавление заработной платы.

14 июня. Ваше финансовое положение позволяет вернуть свои долги. Сегодня также можно дать в долг, деньги быстро вернутся назад.

15 июня. Не расходуйте деньги на пустяки. Этот день отличится очень малым выделением финансовой энергетики.

16 июня. Хорошенько обдумайте все вложения. Сегодня можно только помогать родственникам и друзьям.

17 июня. Время чудесно подходит для того, чтобы помогать другим людям, которые нуждаются.

18 июня. Не нужно тратить последние сбережения на подарки и покупку различных безделушек.

19 июня. Важно сейчас постараться не совершать ненужных приобретений. Зато можно отдавать долги.

20 июня. Делать вложения в банки или компании, давать серьезные обещания, брать деньги в долг – плохая идея, а вот возвращать старые долги вполне возможно.

Вторая декада

21 июня. Не советуем делать крупные приобретения. Хотите взять в долг – сделайте это сегодня.

22 июня. Биржевые операции принесут прибыль. Удачный день для крупных покупок.

23 июня. Благоприятное время для активности и достижения поставленных целей, однако денежные средства постарайтесь тратить экономно, чтобы избежать затруднений в будущем.

24 июня. Сегодня в некотором смысле волшебный день. Проведите ритуал на избавление от долгов и финансовых проблем. Результат вас удивит.

25 июня. Не совершайте крупные покупки - велик риск, что вам попадется некачественный товар.

26 июня. Принимать важные решения, имеющие отношение к вашим деньгам, сегодня не стоит, как и рисковать деньгами.

27 июня. Сегодня стоит потратить время на благотворительные цели, можно приобретать и продавать валюту, брать кредит.

28 июня. Отличный день, чтобы прогуляться по магазинам, покупая самое необходимое. Главное, не совершайте покупки в кредит или рассрочку.

29 июня. С утра заряжайте талисманы на привлечение удачи. Пересчитайте денежки и покажите их Луне — это активизирует финансовую энергию.

30 июня. Рекомендуются только финансовые операции, связанные с наличными деньгами.

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