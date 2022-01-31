В наши дни без денег никуда, деньги всюду нас сопровождают, но финансовые проблемы порой настигают каждого. Лунный денежный календарь на февраль 2022 года поможет обойти их стороной. Старайтесь следовать рекомендациям астрологов, чтобы оставаться на плаву. Иногда недостаточно пользоваться лишь одними денежными талисманами. Эксперты рекомендуют не обходить вниманием лунные фазы, тогда дела быстрее пойдут в гору.

Неблагоприятные дни для финансовых операций: 2, 15 февраля

Давать в долг: 6 февраля

Не давать в долг: 10, 19 февраля

Брать в долг: 20 февраля

Не брать в долг: 12 февраля

Отдавать долги: 8, 9, 24 февраля

Не отдавать долги: 25 февраля

Пересчитывать деньги: 5 февраля

Покупать кошелёк: 16 февраля

Покупать подарки: 11 февраля

Делать обряды на привлечение денег: 1, 22 февраля

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 3, 7 февраля

Подходящее время для крупных покупок: 14, 17 февраля.

Первая декада

1 февраля. День как нельзя лучше подходит для управления денежной энергией. Читайте заговоры на привлечение богатства. Зарядите кошелек на достаток, посадите денежное дерево.

2 февраля. Неблагоприятный день. Если вы хотели сделать важное приобретение, отложите это дело. Рискуете нарваться на мошенников!

3 февраля. Хороший день для подписания важных финансовых документов, заключения контрактов.

4 февраля. Не стоит покупать и продавать недвижимость.

5 февраля. Сегодня ваши деньги находятся в стадии риска. Несколько раз обдумайте, прежде чем принимать решения.

6 февраля. Откажитесь от крупных трат и покупок, не давайте в долг.

7 февраля. Ожидается пик удачных сделок. Все могут в этот день выиграть множество ставок, на вашей стороне особенно много удачи.

8 февраля. Этот день позволят выровнять ситуацию и неплохо свести концы с концами. Итог месяца – вы в плюсе.

9 февраля. Самое удачное время для завершения начатых дел и возвращения долгов, очень скоро вас ждет крупное финансовое поступление.

10 февраля. Сегодня не стоит давать в долг, должник долго будет кормить вас завтраками. Большая вероятность того, что вы вообще их не заберете.

Вторая декада

11 февраля. Абсолютно любые ваши действия могут быть направлены на достижение материального благополучия. Делайте подарки.

12. февраля. Максимально ограничьте себя в тратах. Постарайтесь не «влезть» в кредит, будет очень сложно рассчитаться. Не стоит также отдавать долги.

13 февраля. Если вы приложите усилия и не опустите руки, хобби вскоре принесет вам неплохой доход.

14 февраля. Проведите с пользой лучший день месяца для покупок.

15 февраля. Сегодня лучше не проводить никаких финансовых операций.

16 февраля. Хотите избавиться от безденежья – сожгите старый «несчастливый» кошелек, а новый купите.

17 февраля. Самое время прошвырнуться по магазинам, чтобы порадовать себя и близких людей. Сегодня можно даже превысить лимит, скоро все восстановится.

18 февраля. Этот день начнется с особо успешных мелких сделок: не покушайтесь сразу на крупную добычу.

19 февраля. Велик риск совершить ошибку, не давайте в долг.

20 февраля. Этот день считается подходящим для обмена валют и азартных игр. Вас ждет только пополнение семейной казны. Можно брать в долг.

Третья декада

21 февраля. Сегодня можно совершить давно спланированные покупки. Ну, а от спонтанных приобретений требуется полностью отказаться.

22 февраля. Магическая энергетика зашкаливает. Читайте заговоры на улучшение отношения с начальством, а также на повышение зарплаты.

23 февраля. День подходит для решения разных финансовых вопросов.

24 февраля. Тем, у кого есть долги, желательно рассчитаться сегодня, тогда впоследствии не потребуется брать займы.

25 февраля. Оформление кредитов и долговых обязательств требуется перенести на иной день. Не отдавайте долги.

26 февраля. Есть риск попасть в лапы аферистов, поэтому не стоит покупать вещи у непроверенных продавцов или в сомнительных интернет-магазинах.

27 февраля. Бумажник окропите святой водой. Отличный момент для покупки подарков, а вот на лечение лучше не тратиться.

28 февраля. Для покупок день не подойдет: можно потратить много лишнего, а потом жалеть.

