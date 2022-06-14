Ливни накроют Петрозаводск

Единая диспетчерская служба Петрозаводска выпустила предупреждение о непогоде.

В среду, 15 июня, ожидаются сильные дожди, которые продлятся весь день.

«Утром и днем 15 июня 2022 года по южным и центральным районам, ночью 16.06 по северным районам республики ожидается местами сильный дождь»,

- говорится в предупреждении.

Непогода может затронуть и столицу Карелии.

Ранее мы сообщали о похолодании и дождях. Предположительно, может выпасть около 15-20 миллиметров осадков. (фото unsplash.com, Inge Maria)