Листья и мусор собрали на Онежской набережной

В Петрозаводске сегодня, 17 апреля, прошла первая в новом сезоне акция «Выходные в любимом парке», рассказали в пресс-центре городской администрации.

Горожане вместе с чиновниками убирали листву, мусор, обрезали сухие ветки деревьев и кустарников на Онежской набережной. Акция дала старт серии весенних субботников в столице Карелии. Ранее мы публиковали график субботников и экологических акций.

Мэрия также предлагает горожанам самим организовывать субботники на общественных территориях. Выбрать можно любой объект внешнего благоустройства.

Для этого нужно подать заявку на электронную почту: anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru, указать контактное лицо, телефон для связи, территорию, которую планируется очистить, отметить необходимость предоставления мешков и перчаток. (фото пресс-центр администрации города)