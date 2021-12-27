27 декабря 2021, 08:02
Происшествия

Лихач в Петрозаводске пытался проскочить и врезался в два автомобиля

Видео аварии на перекрестке карельской столицы опубликовали в соцсетях

Глупая авария на пустой дороге произошла поздним вечером 25 декабря в Петрозаводске. Видео опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

В 22:47 два автомобиля спокойно передвигались в районе перекрестка улиц Репникова и Антонова. На красный сигнал светофора они встали. Сзади приближалась третья машина.

Ее водитель, видимо, сильно торопился и решил проскочить на загоревшийся зеленый свет. Он поехал не по своей полосе и столкнулся с двумя стоящими автомобилями. ДТП попало в кадр камеры компании «Ситилинк». // Фото, видео: источник

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