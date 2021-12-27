Легковушка и КамАЗ сгорели ночью в Кондопожском районе

Сегодня ночью в 01 час 21 минуту на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что возе дома на набережной Сандальская горит легковой автомобиль.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты из города бумажников были уже на месте происшествия. Но уже к этому моменту автомобиль Fiat Doblo был объят огнем.

Спасателям потребовалось несколько минут, чтобы сбить пламя, а затем полностью потушить иномарку.

В результате пожара автомобиль, принадлежащий пенсионеру, был значительно поврежден огнем.

По предварительным данным, иномарка сгорела из-за аварийного режима работы электрооборудования.

По этой же причине на территории Кондопожского района произошел еще один пожар.

Вчера ближе к полудню в 11 часов 36 минут в деревне Сопоха загорелся КамАЗ. В результате пожара было повреждено оборудование на площади 0,2 квадратного метра.

Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась, так как с огнем при помощи огнетушителя состоятельно справился водитель машины.

Сейчас по обоим пожарам проводится проверка. Материальный ущерб от огня устанавливается. // Фото: ReinhardThrainer/Pixabay.com