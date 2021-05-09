Лидер Rammstein представил клип на советскую песню «Любимый город»

Фронтмен легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на песню «Любимый город». Линдеманн ранее исполнил на русском языке песню из советского фильма «Истребители».

Видеоклип опубликован 9 мая в Youtube. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

Декорациями для видеоклипа стал Эрмитаж. На музыкальных инструментах играют девушки в белом.Вокалист Rammstein прогуливается по залам, любуется картинами и скульптурами.

Песня «Любимый город» была написана Евгением Долматовским, автором музыки стал Никита Богословский.