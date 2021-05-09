09 мая 2021, 19:22
Культура

Лидер Rammstein представил клип на советскую песню «Любимый город»

Вокалист немецкой группы Тилль Линдеманн в видео прогуливается по залам Эрмитажа и любуется шедеврами искусства

Фронтмен легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на песню «Любимый город». Линдеманн ранее исполнил на русском языке песню из советского фильма «Истребители».

Видеоклип опубликован 9 мая в Youtube. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

Декорациями для видеоклипа стал Эрмитаж. На музыкальных инструментах играют девушки в белом.Вокалист Rammstein прогуливается по залам, любуется картинами и скульптурами.

Песня «Любимый город» была написана Евгением Долматовским, автором музыки стал Никита Богословский.

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Метки: 
Rammstein
Санкт-Петербург
Тилль Линдеманн
«Любимый город»
Эрмитаж