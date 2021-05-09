09 мая 2021, 19:22
Лидер Rammstein представил клип на советскую песню «Любимый город»
Вокалист немецкой группы Тилль Линдеманн в видео прогуливается по залам Эрмитажа и любуется шедеврами искусства
Фронтмен легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на песню «Любимый город». Линдеманн ранее исполнил на русском языке песню из советского фильма «Истребители».
Видеоклип опубликован 9 мая в Youtube. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.
Декорациями для видеоклипа стал Эрмитаж. На музыкальных инструментах играют девушки в белом.Вокалист Rammstein прогуливается по залам, любуется картинами и скульптурами.
Песня «Любимый город» была написана Евгением Долматовским, автором музыки стал Никита Богословский.