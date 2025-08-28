Летом в Карелии стали чаще читать книги братьев Стругацких

Цифровая экосистема МТС на основе данных книжного сервиса Строки специально к 100-летию со дня рождения Аркадия Стругацкого изучила предпочтения читателей из Республики Карелия при выборе книг братьев Стругацких. Летом 2025 года спрос на книги писателей-фантастов в регионе вырос на 70% по сравнению с весной.

По данным книжного сервиса от МТС, чаще всего к произведениям братьев Стругацких в Карелии обращаются женщины в возрасте от 55 до 64 лет. При этом мужчины активнее интересуются их творчеством в более раннем возрасте – от 35 до 44 лет.

Возглавляет топ самых популярных произведений аудиоспектакль по повести «Трудно быть богом» (1963) (12+), озвученной студией «Ардис». Это увлекательная, полная драматизма история жизни, любви и приключений «дона Руматы» из королевства Арканар на далекой планете — рыцаря с двумя мечами, под именем которого скрывается резидент с планеты Земля ХХII века Антон.

Второй по популярности среди пользователей сервиса в регионе стала фантастическая повесть «Пикник на обочине» (1972). (16+) По ее мотивам режиссёр Андрей Тарковский снял фильм «Сталкер», в котором братья Стругацкие выступили авторами сценария. В основе сюжета — история отчаянно смелых сталкеров, людей, которые на свой страх и риск снова и снова отправляющихся в место высадки пришельцев — аномальную Зону, полную опасностей и смертельных ловушек.

Замкнули тройку самых читаемых петрозаводчанами произведений братьев Стругацких новеллы «Полдень. ХХII век» (16+).