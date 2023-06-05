Летний розыгрыш миллиона от «Олонии» стартовал

В этом календарном году это уже третий розыгрыш денежных призов

Фирменная сеть «Олония» объявила о старте летнего розыгрыша миллиона рублей, а также розыгрыше дополнительных 100 тысяч рублей среди покупателей семи районов Карелии и двух городов Ленобласти. Розыгрыш проводится в районах, где работают магазины сети «Олония». Розничная сеть сегодня насчитывает 145 торговых точек.

В этом календарном году это уже третий розыгрыш денежных призов, который мы проводим. Мы к этому розыгрышу относимся как ко всему, что мы выстраиваем в общении с нашим покупателем. Мы хотим, чтобы он получал удовольствие, чтобы «Олония» была ему интересна и выгодна. Розыгрыш – это приятный бонус для тех, кто победит, и игра в удачу для остальных. Все наши сотрудники всегда искренне переживают за поиск победителей. Это тоже отражает отношение к нашим покупателям – оно на самом деле у всех доброе, хорошее. Я приехала к маме на дачу и мне соседка говорит: «Ты представляешь, ведь это же моя одногруппница выиграла миллион, я с ней училась в университете! Это же она!». И я вижу, насколько человек реально рад. Мы все – и сотрудники «Олонии», и покупатели — испытываем очень приятные ощущения от того, что кто-то получил этот бонус, улучшил чуть-чуть свою жизнь, сделал себе подарок. Даже те, кто не выигрывает, радуются за тех, кому удача улыбнулась. Мы хотим, чтобы «Олония» продолжала быть местом теплоты и заботы друг о друге,

— рассказывает председатель совета директоров «Олонии» Галина Ширшина.

Принять участие в летнем розыгрыше просто: нужно прийти за покупками в магазин «Олония» с 1 по 30 июня 2023 года и купить накопительную карту сети. В розыгрыше примут участие только новые карты, купленные в этот период. Сегодня карта со скидкой стоит 200 рублей. Это удобная бонусная программа, в которой 1 балл равен 1 рублю. Баллы можно тратить на новые покупки в «Олонии».

Накопительная карта «Олонии» стала еще выгоднее. Баллы начисляются за покупки от 1000 рублей в месяц, и с 1 июня на карту будут возвращать 5% не только за покупку хлебобулочных изделий, но и мороженого!

Миллион рублей будет разыгран среди всех участников. А дополнительно по 100 тысяч рублей будут разыграны среди обладателей накопительных карт Кондопожского, Медвежьегорского, Сегежского, Олонецкого, Сортавальского, Лахденпохского и Питкярантского района, еще 100 тысяч — среди покупателей «Олонии» из двух городов Ленинградской области: Лодейного Поля и Подпорожья.

Финал розыгрыша пройдет 11 июля 2023 года в прямом эфире в группе «Губерния Daily» и «Мы с «Олонией» во «ВКонтакте». Победители будут определены случайным образом.

Срок проведения акции с 1 по 30 июня 2023 года включительно. Организатор акции: ООО Альфа, ИНН 1001193999. Более подробную информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, призовом фонде, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке получения выигрыша можно получить по телефону +7 (8142) 27‒60‒00

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