Лесной участок в Пряжинском районе превратился в помойку

Арендатор вынужден устранять последствия стихийной свалки в Карелии

Фото: сообщество ГКУ РК «Пряжинское центральное лесничество»

В живописных лесах Виданского участкового лесничества в Карелии обнаружена крупная стихийная свалка. Тревогу забили неравнодушные граждане, сообщившие лесникам о горах мусора, захламляющих природный массив.

Как это часто случается, кто-то решил, что лес – это идеальное место для избавления от ненужных вещей. Матрасы, старая мебель, строительный мусор, ветки с приусадебных участков – всё это оказалось свалено в 13 квартале Виллагорского лесничества, недалеко от садоводческого товарищества «Геолог». Виновниками такого безобразия стали люди, не желающие расставаться с отходами цивилизованным способом.

Лесники Пряжинского центрального лесничества обращаются к населению с призывом прекратить подобную практику:

«Вы думаете, что никто не заметит? Заметят. Земля, вода, деревья – они всё видят и чувствуют… И мы это видим. Мы понимаем, что так нельзя. Давайте перестанем бросать мусор в лесу».

Теперь ответственность за ликвидацию последствий этой безответственности лежит на арендаторе лесного участка, которому предстоит убрать это «достояние республики».