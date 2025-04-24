Лесники провели субботник в отдаленном карельском поселке
В Карелии лесники покрасили оградку, стелу, винт самолета и скамейку, очистили от мха брусчатку и удалили траву, убрали прошлогоднюю листву.
В Братской могиле обрели покой два неизвестных советских летчика из экипажа сбитого в воздушном бою в 1941 году самолета СБ 72-го Петрозаводского отдельного разведывательного авиаполка.
Обломки самолета и останки членов экипажа были обнаружены местным жителем летом 1975 года на лесном болоте в 15 километрах от поселка Соддер.
«Спасибо вам, бойцы, за мир и за победу!»
— адресовали слова благодарности погибшим воинам проходившие мимо жители Соддера.
Субботник завершился возложением цветов и минутой молчания. Все это время над головой раздавался гул пролетающих самолетов.
Свою благодарность жители поселка высказали и команде лесников: ко Дню Победы братская могила приведена в порядок. © «Петрозаводск говорит»