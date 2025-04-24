Лесники провели субботник в отдаленном карельском поселке

В Карелии лесники покрасили оградку, стелу, винт самолета и скамейку, очистили от мха брусчатку и удалили траву, убрали прошлогоднюю листву.

В Братской могиле обрели покой два неизвестных советских летчика из экипажа сбитого в воздушном бою в 1941 году самолета СБ 72-го Петрозаводского отдельного разведывательного авиаполка.

Обломки самолета и останки членов экипажа были обнаружены местным жителем летом 1975 года на лесном болоте в 15 километрах от поселка Соддер.

«Спасибо вам, бойцы, за мир и за победу!»

— адресовали слова благодарности погибшим воинам проходившие мимо жители Соддера.

Субботник завершился возложением цветов и минутой молчания. Все это время над головой раздавался гул пролетающих самолетов.

Свою благодарность жители поселка высказали и команде лесников: ко Дню Победы братская могила приведена в порядок. © «Петрозаводск говорит»