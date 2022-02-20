Лео Комаров стал олимпийским чемпионом по хоккею

Олимпийским чемпионом по хоккею в составе сборной Финляндии стал Лео Комаров. Это не чужой для Карелии человек.

Отец Лео Александр долгое время жил в Петрозаводске, после чего переехал в Нарву. Будущий чемпион появился на свет именно там. Затем семья поселилась в Суоми. В Петрозаводске у Лео до сих пор живут родственники.

Напомним, в 2011 году Лео Комаров в составе сборной Финляндии стал чемпионом мира по хоккею.

В финале турнира по хоккею на Олимпиаде в Пекине сборная Суоми обыграла Россию со счетом 2:1. Фото betonmobile.ru