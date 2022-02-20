20 февраля 2022, 09:48
Лео Комаров стал олимпийским чемпионом по хоккею
В финале олимпийского хоккейного турнира сборная Финляндии обыграла Россию
Олимпийским чемпионом по хоккею в составе сборной Финляндии стал Лео Комаров. Это не чужой для Карелии человек.
Отец Лео Александр долгое время жил в Петрозаводске, после чего переехал в Нарву. Будущий чемпион появился на свет именно там. Затем семья поселилась в Суоми. В Петрозаводске у Лео до сих пор живут родственники.
Напомним, в 2011 году Лео Комаров в составе сборной Финляндии стал чемпионом мира по хоккею.
В финале турнира по хоккею на Олимпиаде в Пекине сборная Суоми обыграла Россию со счетом 2:1. Фото betonmobile.ru