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25 июня 2026
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Происшествия

Легковушка врезалась в фуру на подъезде к аэропорту «Петрозаводск»

Водитель легкового авто проигнорировал дорожный знак
дтп
Фото: Госавтоинспекция Карелии

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло в среду, 24 июня, в Прионежском районе, сообщили в дорожной полиции региона.

Авария случилась в 21:05 на подъезде к аэропорту «Петрозаводск». 

По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля LADA Vesta нарушил требование дорожного знака «направление движения по полосам» и ехал прямо по правой полосе. В результате легковая машина столкнулась с грузовым автомобилем Volvo FM. 

дтп
Фото: Госавтоинспекция Карелии

В ДТП травмы получила 66-летняя пассажирка отечественной легковушки, водитель от госпитализации отказался.

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