Легковушка врезалась в фуру на подъезде к аэропорту «Петрозаводск»

Водитель легкового авто проигнорировал дорожный знак

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло в среду, 24 июня, в Прионежском районе, сообщили в дорожной полиции региона.

Авария случилась в 21:05 на подъезде к аэропорту «Петрозаводск».

По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля LADA Vesta нарушил требование дорожного знака «направление движения по полосам» и ехал прямо по правой полосе. В результате легковая машина столкнулась с грузовым автомобилем Volvo FM.

Image Фото: Госавтоинспекция Карелии

В ДТП травмы получила 66-летняя пассажирка отечественной легковушки, водитель от госпитализации отказался.