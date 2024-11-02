Легендарная поп-группа из нулевых напомнит о себе новым альбомом

Российская поп-группа Reflex, основанная в конце 1999 года, напомнит о себе. Артисты выпустят новый альбом.

О выходе пластинки объявил в телеграм-канале композитор и продюсер Вячеслав Тюрин. Он опубликовал список из 14 песен с нового альбома. Названия у пластинки нет. Тюрин предложил подписчикам самим выбрать название альбома.

Последний альбом группы Reflex «Взрослые девочки» вышел в 2015 году. После этого выходили отдельные клипы и свежие треки. // фото unsplash.com/ Sebastian Pandelache