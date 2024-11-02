Одежду с золотным шитьем из Карелии покажут на конкурсе дизайнеров

В Петербург на показ мод съехались дизайнеры со всей России, чтобы заявить о себе и побороться за главный приз – сертификат на участие в показе мод в Милане.

На международном конкурсе дизайнеров одежды «Петербургские сезоны 2024» покажут и изделия из Карелии. Вышивальцы представят коллекцию вечерних нарядов с золотным шитьем под названием «Волшебный лес».

В изделиях сплетены поморские мотивы и блеск вечерней роскоши. На подиуме покажут одиннадцать нарядов: платья, костюмы, аксессуары с золотной вышивкой, а также сумки, ободки и пояса.

Финал конкурса состоится вечером 2 ноября. Прямая трансляция будет вестись в VK и телеграме.

Традиционный для поморов промысел золотного шитья – самый трудоемкий из всех видов вышивки. Его отличает разнообразие швов, создающих неповторимую игру фактур. В Национальном музее региона этому промыслу посвящена выставка. Обучают редкому мастерству в Беломорске и Петрозаводске. // фото пресс-службы управления главы региона