Легендарная группа КИНО выступит в Петрозаводске

Лучшие песни, оригинальный вокал Виктора Цоя, два оригинальных басиста группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян — 1 декабря в СК «Луми» (6+)



После трагической гибели Виктора Цоя в августе 1990 года группа КИНО не выступала более 30 лет. В 2020 году сын музыканта Александр Цой реализовал казалось бы фантастическую идею: показать, каким выступление КИНО может быть в XXI веке – с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном. Идею поддержали участники группы. Так началась новая глава в истории легендарного коллектива.





Шоу возрожденного КИНО увидели уже несколько десятков городов, большая часть которых города-миллионники. Благодаря концертному агентству Interfest 1 декабря его увидит и Петрозаводск.

Мы долго, больше года вели переговоры с группой о возможности выступлений в нескольких городах северо-запада. Но особенно бились за Петрозаводск. Очень хочется, чтобы жители родного города увидели это масштабное шоу и оценили наши старания. Уверен, после возрождения фестиваля «Воздух Карелии» - это Событие №1 в музыкальной жизни Карелии. И его точно нужно увидеть своими глазами!,

- рассказывает продюсер Interfest Максим Мазуровский.





В основе программы – настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей КИНО. На сцене - два оригинальных басиста группы разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян. Большая часть материала будет исполняться максимально близко к оригиналу, но не обойдется и без импровизаций и новых прочтений. Тихомиров и Титов каждый отвечают за свой период творчества, поздний и ранний соответственно. Часть песен исполнят все участники вместе. Сопровождает весь концерт тематический видеоряд, построенный на редких архивных кадрах Виктора Цоя и современной компьютерной графике.



По словам организаторов, несмотря на то, что до концерта еще два месяца, больше половины зала уже продано.

Поэтому лучше поспешить с приобретением билетов - на сайте interfest.org и в кассе МФЦН на Красной, 49 (без комиссии). Справки: +7 (911) 4000-595.

Рекомендовано для зрителей 6+.

Фото: https://vk.com/kino.band.official

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