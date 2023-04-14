Квартиру жителя Карелии обокрали, пока он лежал в больнице

В полицию Олонца обратился 64-летний местный житель. Мужчина рассказал, что его квартиру обокрали, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшего, некоторое время он провел в больнице. Когда выписался, обнаружил дома разбитое окно. Из квартиры пропали электрическая плита и чайник, обогреватель, настенные часы и ботинки.

Под подозрение попал 42-летний знакомый пенсионера. Он узнал, что приятеля положили в больницу, и решил поживиться его имуществом. Все украденное мужчина спрятал у себя в бане, надеясь в дальнейшем продать вещи.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com