Курс на истребление. Карелия может остаться без северных оленей

Текст: Георгий Чентемиров

Популяция краснокнижных оленей на севере Карелии находится под угрозой исчезновения. Так полагает ученый Карельского научного центра Данила Панченко. Панченко возглавляет рабочую группу по северным оленям при Российской академии наук. По его словам, существованию оленей сегодня угрожают три фактора: браконьеры, погода и, в перспективе, экономический кризис.

Северный олень включен в Красную книгу Карелии уже много лет. Спад численности наблюдается с девяностых годов, когда тоже был расцвет браконьерства на фоне сложной экономической ситуации. Сейчас, по оценке ученых, в республике насчитывается около двух тысяч особей. Для сравнения, в конце восьмидесятых годов по республике бродили более шести тысяч животных.

— Сильно сократилась численность, особенно по южной части ареала — Сегежский район, Муезерский. В начале 2000-х годов была закрыта охота. В 2007 году олень был внесен в Красную книгу Карелии. В 2020 году все популяции дикого северного оленя европейской части России были включены в Красную книгу РФ, — говорит Данила Панченко.

Главной причиной сокращения популяции ученый считает именно незаконную охоту. Причем, по его мнению, очень скоро проблема усугубится из-за экономического упадка.

"Когда у людей недостаточно денег, они ищут дополнительные пути для выживания",

— говорит специалист.

Впрочем, большинство браконьеров убивают зверей все же ради забавы, а не для пропитания. У браконьеров зачастую дорогая снегоходная техника, хорошее оружие. Голодающими их не назовешь. По мнению Панченко, именно такие “любители” наносят основной урон.

— Северный олень — относительно несложный для охоты вид. Если ты знаешь местность, можешь просто объехать территорию, найти следы, приехать к стаду и отстрелять.

Еще один важный фактор — погода. Точнее, глубокий снег, который выпал в этом году. Он сейчас покрыт настом, и оленю тяжело передвигаться, а вот охотникам на снегоходе ездить, напротив, легко. Уйти по насту олень не может не только от браконьеров, но и от хищников — волков, которые сквозь наст не проваливаются.

Северный олень живет в Кемском, Лоухском, Калевальском районах, а также вблизи Костомукши. После Нового года неподалеку от города горняков нашли останки животного, убитого браконьерами. В Кемском районе за февраль и март было обнаружено 9 зверей, добытых браконьерами.

— И это то, что нашли! Можно предположить, что в других районах — Лоухском, Калевальском — ситуация примерно та же, — говорит ученый.

Оценить количество убитых оленей тяжело: можно судить только по зарегистрированным эпизодам. Однако, по информации Данилы Панченко, в некоторых районах браконьерство усилилось, в том числе благодаря наплытву туристов.

Рассуждения об исчезновении популяции опираются на факты и цифры, говорит ученый.

— Риск исчезновения популяции при данной тенденции есть. Наши финские коллеги еще в 2014 году делали прогнозы, проводили математическое моделирование и пришли к выводу, что численность будет уменьшаться и дальше.

"Надо понимать, что северный олень резко численность не увеличивает. Важенка вынашивает всего одного теленка в год. И вот, по нашим оценкам, в стаде к осени остается очень небольшое количество телят — чуть более десяти процентов. Это очень мало; нормальное число детенышей — около двадцати процентов в стаде. Добавьте сюда другие негативные факторы — хищники, сокращение мест обитания; в результате северный олень чувствует себя очень неблагополучно".

К слову, сейчас среди добытых животных были и сеголетки (животные, родившиеся менее года назад). Браконьеры стреляют и важенок, и телят. Это ведет к сокращению прироста, — утверждает сотрудник Карельского научного центра.

Решить проблему можно только усилив контроль над угодьями. Сейчас огромные территории, населенные оленями, охраняются очень слабо.

— В истории Карелии есть пример, когда существовал патруль по охране северного оленя. Это было в 80-е годы, — сообщает Панченко. — Сейчас таким занимается Всемирный фонд дикой природы, с которым мы сотрудничаем: они несколько раз проводили патрулирование на границе Карелии и Мурманской области.

В идеале нужно создать инициативные группы в разных районах республики и, в сотрудничестве с полицией, с инспекторами, периодически делать выезды. Чтобы люди понимали, что есть в угодьях присутствие надзорных органов, что могут проверить прямо сейчас, — говорит специалист.

То, что охраны недостаточно, подтвердили в Министерстве природы Карелии.

– Конечно, не хватает инспекторов. Вот сейчас в Калевале сотрудник на больничном – всё, целый район без инспектора (Площадь Калевальского района – более 13 тысяч квадратных километров. – Авт.). В Пудожском районе, в Медвежьегорском районе по одному инспектору; как они могут осуществлять надзор на таких огромных территориях? – говорит начальник отдела государственного охотничьего надзора Олег Дудник.

Дудник, как и Панченко, отмечает губительное влияние состоятельных туристов, которые отстреливают оленей ради забавы, не думая о будущем популяции и не боясь нарушать закон.

"Жители деревень в основном законопослушные; бывает, возьмут для своих нужд по-тихому… А вот приезжие, которые не считаются с законами, небедные люди, бывшие представители силовых структур… Они полагают, что ответственность их не настигнет..."

Однако Олег Дудник не считает, что уровень браконьерства в последнее время заметно вырос. Впрочем, он не отрицает, что о многих эпизодах надзорные ведомства попросту не знают.

– Статистика год от года примерно одинакова. Бывает, выявят нарушение, бывает – не выявят. Вообще, чем больше транспортных средств, снегоходов, тем больше людей появляются в охотничьих угодьях. А снегоходов все больше, и оружия все больше. И правила охоты таковы, что человек может с 1 августа по 31 марта находиться в лесу с нарезным оружием – под видом того, что он охотится на волка. А на самом деле...

Карельский научный центр направил в адрес Минприроды материалы, обосновывающие создание в Калевальском районе особо охраняемой природной территории. Там может появиться заказник по сохранению популяции северного лесного оленя, сообщила начальник отдела экологической экспертизы Елена Бруйко. Такая же работа ведется по Костомукше. В ведомстве рассчитывают, что это поможет исправить ситуацию – и вывести оленя из статуса вида, которому грозит исчезновение. // Фото: Данила Панченко