Крыша обрушилась в горящем гипермаркете «Лента» в Томске

Пожар возник сегодня в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых в Томске. Из здания эвакуировали около 200 человек.

По предварительным данным МЧС, площадь пожара составила 5 225 кв. м. в здании произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м, передает «Интерфакс». К тушению привлекли пожарный поезд.

По сообщению СМИ, пожар мог начаться в отделе пиротехники. (видео Youtube-канал РБК)