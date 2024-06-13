Крупный торговый центр эвакуировали в Петрозаводске

Сотрудники МЧС днем 13 июня эвакуировали посетителей ТРЦ «Тетрис» в Петрозаводске. Об этом сообщает «Столица на Онего».

По данным источника, сигнал тревоги прозвучал в здании в 14:15. На место прибыли спасатели. Они оперативно вывели сотрудников торгового центра и посетителей.

Уточняется, что эвакуация случилась из-за сработавшей противопожарной сигнализации. Здание оперативно проверили, ничего не обнаружили. Через 15 минут ТРЦ возобновил работу. // Фото «Петрозаводск говорит»