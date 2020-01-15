15 января 2020, 19:02
Кража планшета в кафе Петрозаводска попала в объектив видеокамеры
Полиция опубликовала видеозапись с возможными подозреваемыми и попросила горожан о помощи
Оперативники по Петрозаводску устанавливают личности и местонахождение запечатленных на записи камеры видеонаблюдения неизвестных. Пара может быть причастна к краже.
На кадрах видно, как около стойки стоит пара, мимо проходят официанты и другие посетители заведения. В какой-то момент женщина в светлом забирает со стола планшет и уходит.
Стражи порядка просят сообщать сведения о запечатленных на видеозаписи по телефонам: +7-931-702-16-70, +7-911-426-81-77.