Кража планшета в кафе Петрозаводска попала в объектив видеокамеры

Оперативники по Петрозаводску устанавливают личности и местонахождение запечатленных на записи камеры видеонаблюдения неизвестных. Пара может быть причастна к краже.

На кадрах видно, как около стойки стоит пара, мимо проходят официанты и другие посетители заведения. В какой-то момент женщина в светлом забирает со стола планшет и уходит.

Стражи порядка просят сообщать сведения о запечатленных на видеозаписи по телефонам: +7-931-702-16-70, +7-911-426-81-77.