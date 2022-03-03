Кошкам из России запретили участвовать в международных выставках

Международная федерация кошек (FIFE) запретила российским пушистикам участвовать в международных выставках. Об этом сообщается на сайте организации.

С 1 марта «ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге FIFE за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную. Ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может быть заявлена на любую выставку FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят». Такие ограничения введены до 31 мая, но могут быть пересмотрены при необходимости.

Также организация решила направить часть денег на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине.

По сообщению «Фонтанки», ранее международная кинологическая федерация (FCI) запретила проводить в России мероприятия, на которых присуждаются титулы или призы FCI. (фото pixabay.com, cocoparisienne)