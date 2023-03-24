Контейнерные площадки в Петрозаводске заметно «пожелтеют»

23 марта в Петрозаводске появились первые желтые контейнеры, предназначенные для сбора пластика, стекла, бумаги, тетрапака, металла. Контейнеры уже установлены на улицах Чистая, 21 и Финский проезд, 8.

В течение апреля в Петрозаводске на контейнерных площадках появятся 1 200 желтых контейнеров.

Установку желтых контейнеров в группе компаний ЭкоЛайн, которая получила почти полный контроль над «мусорным рынком» Карелии, представили как старт раздельного сбора отходов. Контейнеры были приобретены за счет субсидии из федерального бюджета. Они не являются собственностью группы компаний ЭкоЛайн. Но обслуживать их придется именно этой коммерческой структуре.

Группа компаний ЭкоЛайн довольно жестко зашла на карельский рынок, вытеснив местные предприятия, которые занимались транспортировкой твердых коммунальных отходов. О том, что удалось узнать о дальнейших планах этой коммерческой структуры, читайте в статье нашего издания.