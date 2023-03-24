В России выросло количество женщин, которые не хотят иметь детей

Около 70% российских женщин хотят иметь одного или максимум двух детей. Об этом говорят данные исследования, проведенного Росстатом в 2022 году.

В предыдущий раз такое исследование проводилось в 2017 году. Тогда о желании иметь одного или двух детей заявили 65,3% россиянок. Также с тех пор доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась на 6 процентов — с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Соответственно, сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями. Желающих иметь троих детей стало меньше почти на 3 процента (18,9%), четверых — на 0,5 процента (2,9%), а пятерых и более — на 0,3процента (1,9%).

Доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей, выросла на 0,4 процента, до 2,4%.

Желание иметь второго ребенка зависело от ряда факторов, в том числе от возраста женщины, когда у нее рождается первенец. Женщины, у которых первый ребенок появился до 20 лет, в среднем хотят больше детей, чем те, которые родили впервые после тридцати.

Свое влияние на деторождение оказывают уровень жизни и жилищные условия: женщины, которые оценивают эти параметры высоко, высказываются о желании иметь большее количество детей, чем те, у кого оценки ниже. Исследование Росстата показало, что в сравнении с 2017 годом желаемое количество детей сократилось у всех категорий россиянок, кроме 10% наиболее обеспеченных, однако и у них рост был незначительным — в пределах 0,1 процента.

Средний возраст женщины при рождении первенца в 2018—2022 годах составил 26,75 года, второго ребенка (те же годы рождения) — 30 с половиной лет, а третьего — 33,1 года, следует из данных Росстата. // Фото: prostooleh / Freepik